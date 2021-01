Chóferes denuncian inauguración de corredor Núñez de Cáceres los deja de lado y sin sustento

Santo Domingo,RD.- Varios chóferes de transporte público pertenecientes a la ruta de la Avenida Núñez de Cáceres denunciaron que con la nueva inauguración del gobierno en el mencionado corredor, muchos de ellos fueron desplazados sin posibilidad de generar sustento.“Nos sacaron sin hacer una reunión y sin tener ningún motivo, el día de hoy estamos aquí parados; si nos ven ahí nos llevan el carro; el día de fiesta que fue el lunes, vinieron y nos sacaron peor que un animal, pero contra el poder nadie puede”, expresó uno de los chóferes.Los conductores aseguraron que deben de sus vehículos hasta 800 mil pesos y que no tienen idea de cómo los saldarán por no contar con fondos para eso situación que se les agrava por la actual crisis económica.“Aproximadamente hay un promedio de 130 o 150 chóferes que se encuentran en esta condición, hoy en día vivimos una situación económica que ya no sabemos cómo llevaremos el sustento a nuestras casas; no nos oponemos al corredor pero había que haberlo hecho con condiciones previas para ver a donde uno podía coger “, expresó otro de los conductores entrevistados.Los chóferes aseguraron que para poder cambiarse de ruta deben hacer con ingresos con los que no cuentan.“Dicen de irnos a otra ruta, pero para ir a otra ruta hay que ir con un ingreso que ninguno de nosotros tiene en este momento, además el chófer vive del día a día, nos hemos quedado sin sustento para la familia y sin tener con que cumplir los compromisos que hay”, expresaron con la esperanza de encontrar un alivio para su situación.