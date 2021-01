Aseguran existen componenda para que sea destituido nuevo director de la P.N

Dice

tener informaciones fidedignas

de la trama, que sacará

a la luz pública en su momento.





El comunicador y comentarista del programa Informativo Am, que se trasmite por el canal 25 de Medios Panorama, Valentín Pérez aseguró este lunes que existe una componenda por parte de sectores interesados, que nada tienen que ver con el actual gobierno del presidente Luis Abinader, para que sea removido de sus funciones el nuevo director de ese organismo, general de Brigada Edward Sánchez González.

Pérez, refirió que tiene la información precisa de personas que se dedican a editar videos, sobre los últimos enfrentamientos acontecidos entre ciudadanos y agentes de la Policía Nacional.

«No negamos que en muchos casos a ciertos agentes de la PolicíaNacional se les vaya la mano, pero de ahí a editar videos donde solo se puede observar una parte de esos acontecimientos, es más que un acto mal sano por parte de sectores interesados que buscan hacerle daño a la Policía Nacional y al nuevo incúmbete Edward Sánchez González ».Expresó el también auditor.

Dijo que en las redes sociales existen decenas de videos donde se observan actos violentos contra agentes policiales y la población hace caso omiso, tal es el caso de una señora que a plena luz del día mordió a un agente en su mano derecha y esa señora no fue sometida a la acción de la justicia.

Lo mismo ocurrió con un hombre que fue ordenado hacer parada y emprendió la huida en una pasola, haciendo estrellar a uno de los agentes.

Dijo que las instituciones del Estado, prácticamente todas, tienen sus debilidades internas, por la inexistencia de controles internos desde hace décadas y esas debilidades solo son sacadas a la luz pública, o ventiladas en las redes sociales cuando se busca hacer daño al ejecutivo, a la institución en cuestión y a las autoridades que la dirigen.

Manifestó que la sociedad dominicana tiene muy fresco el escándalo que se armó en el Hospital Materno Infantil, aquella vez cuando fallecieron decenas de niño y automáticamente fue removido el director general de la época.

¿Y ya no mueren niños en ese hospital ni en otros del país ?

Otro caso muy particular fue la funda que le dieron a Janet Camilo, exministra de la mujer, cuando entre 2019 y 2020, cuando los principales medios de comunicación no cesaban, publicando las estadísticas mensuales de mujeres asesinadas por sus parejas y expareja y no fue removida de la posición porque Miguel Vargas se le paró en dos patas a expresidente Danilo Medina» Manifestó Pérez

¿Y ya no asesinan mueres en el país?

Finalizó diciendo que tiene datos concluyentes de quienes están detrás de esa trama y en su momento sacaró a la luz pública