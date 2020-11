Ex cónsul Dominicano y funcionarios confirman banco cerró cuenta de JCE en NY por retiros en efectivo que "generaron dudas"





Ante esa situación la cuenta que originalmente era manejada por González fue transferida a nombre de Gianilda Díaz Fernández y Ana Matos, la segunda, encargada de la JCE en El Bronx.





Los tres coincidieron en afirmar que es necesaria una auditoría para transparentar el manejo que se le dio al presupuesto en New York de más de 1 millón de dólares, de cuya cantidad Cruz Herasme y Díaz Fernández sostienen que se gastaron $1, 377,109.24 en pagos a empresas, locales, funcionarios electorales, transporte y otras áreas y que aparece en un reporte sin fecha firmado por Gianilda Díaz Fernández obtenido por este reportero, negándose a entregar los recibos, facturas o documentos que avalen dichos gastos.





Con los testimonios, los declarantes desenmascaran las versiones de Gilberto Cruz Herasme, Director del Voto en el Exterior, quien alega que el banco nunca cerró la cuenta y que él no manejaba los retiros en efectivo.





Según la funcionaria, las cantidades sobre los $20 mil se pagaban con cheques y las menores de ese monto, en efectivo.





Castillo dijo que el consulado fue que abrió la cuenta de la JCE, porque el tribunal de elecciones no es una institución reconocida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, recibió advertencias de Bank of America, sobre el retiro frecuente de enormes sumas de dinero en efectivo, lo que a su vez, él le comunicó a Gilberto Cruz Herasme, que a pesar de ello continuó con la práctica.





Gianilda Díaz Fernández, admitió que parte de los pagos se hicieron en efectivo incluyendo a iglesias usadas en las votaciones y personal que laboró en los colegios electorales, añadiendo que los saldos están apoyados por recibos personales firmados por los beneficiarios de los que no pudo mostrar pruebas.





Rafael González, sostiene que estuvo dos años al frente de la JCE de cuya posición cesó debido a que se enfermó siendo sustituido por Gianilda Díaz Fernández, pero en varias ocasiones tuvo escarceos con Gilberto Cruz Herasme debido a que el director del voto en el exterior, le exigía entregarle las tarjetas ATM que estaban a nombre de González, por lo que prefirió cancelarlas.





“Estuve en licencia médica y en ningún proceso electoral yo participè, pero él, Gilberto Cruz Herasme autorizó a Gianilda Díaz Fernández y a Ana Matos, para que firmaran las cuentas”, aclaró González, cuya afirmación fue confirmada por Gianilda.





“Me negué a entregar las tarjetas que estaban a mi nombre, hay pruebas con documentos que avalan eso”, agregó confirmando también que la cuenta de la JCE fue cerrada por los cuantiosos y frecuentes retiros en efectivo.





Gilberto Cruz Herasme niega que la cuenta fuera cerrada por el banco, diciendo que fue por la JCE que cambió de efectivo a pagos con tarjetas entrando en una contradicción directa con la verdad.





Rafael González, también cuestionó los montos que alegadamente se gastaron en las elecciones.





Gianilda Díaz Fernández, insistiendo en que ella no tiene facultad ni autorización para revelar “ciertas informaciones”, dijo que no puede hablar de las cantidades en efectivo que se retiraron del banco.





Justificó el que la cuenta de una entidad semi estatal como la JCE, está a nombre de personas como si se tratara de cuentas privadas.





Aseguró que los retiros en efectivo los autorizó el entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán verbalmente y luego que fue por escrito, pero insistió en que ella no puede dar la información.

Nueva York.-El ex cónsul de la República Dominicana en Nueva York, Carlos Castillo, la encargada administrativa, Gianilda Licelot Díaz Fernández y el ex director de las oficinas de la Junta Central Electoral en ese Estado, Rafael González, confirmaron en entrevistas separadas que por órdenes del entonces director del voto en el exterior Gilberto Cruz Herasme, se hicieron retiros en efectivo de cientos de miles de dólares, para cubrir los gastos de las elecciones del 5 de julio, por lo que el banco Bank of America cerró la cuenta del organismo comicial por las dudas generadas sobre el manejo financiero.