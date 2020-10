Milton Morrison dice encontró un “desastre” en términos de facturación en Edesur

Ayuntamientos deben más de RD$2,500 millones a Edesur Deuda de Edesur a suplidores asciende a RD$700 millones





Ciudadanos hicieron más de 150,000 reclamaciones en medio de la pandemia.





De acuerdo al gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), Milton Morrison, lo que recibió en términos de lo que fue la lectura de la facturación “fue un tremendo desastre”.





“Yo recibí aquí una empresa el 18 de agosto con más de 150,000 reclamos de personas que durante tres meses de la pandemia no se les hizo prácticamente caso, ni por el tema de la alta facturación, ni por las averías que reportaban ni nada”, indicó Morrison en un encuentro que tuvo este miércoles con la prensa.





Dijo que esas reclamaciones han disminuido por las medidas que han tomado, entre ellas instalar un centro de monitoreo, donde se le está dando seguimiento a las solicitudes de los clientes.





“Tuvimos que reforzar la parte operativa para que salieran esas brigadas a resolverles eso, montamos un centro de monitoreo de averías, que no existía aquí. Nosotros tenemos un área aquí... donde tenemos un grupo de personas especializadas con monitores y demás, que están viendo las brigadas donde están y las reclamaciones georeferenciadas y llamando en un call center para atender y bajar ese cúmulo de cosas lo más pronto posible”, explicó el funcionario









Precisó que por el tema de la pandemia se les dio energía eléctrica 24 horas a los clientes, pero que la misma no se cobró y se acumuló deudas por más de RD$800 millones.





“También, así como se dio energía, no se cobró. Tu sabes el arrastre que tenemos de no pago en eso, más de RD$800 millones de las distribuidoras que al dar esas energías no la cobró”, indicó el ejecutivo de Edesur.





Agregó que con los más de 130,000 clientes prepago que tiene Edesur, en tiempo de pandemia se convirtieron en pospago y las personas no tuvieron que comprar las tarjetas, por lo que ahora la institución que dirige tiene una acumulación de deuda de los clientes que “eso hay que recuperarlo”.





Asimismo, Milton Morrison dijo que también encontró que los ayuntamientos que están bajo el área de concesión de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) adeudan más de RD$2,500 millones a Edesur.





“Nosotros encontramos aquí una barbaridad que a nosotros nos llamó mucho a la atención. Nosotros encontramos más de RD$800 millones en embargo que se han hecho desde hace casi 10 años en la empresa distribuidora que se pueden levantar solo con acciones judiciales muy simples”, expresó.





Dijo que Edesur como que no tenía doliente, pero que ahora “ha encontrado en esta administración doliente que está comprometido con la transparencia”.





Además, Milton Morrison dijo que encontraron niveles de deudas por encima de los RD$700 millones a suplidores de la empresa.





La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) dará respuestas a todas las reclamaciones que la nueva administración encontró. Tienen una mesa técnica compuestas por Edesur, Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) y Pro Consumidor para revisar todos los casos uno por uno.