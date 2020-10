Leonel e Hipólito intercambian palabras en inauguración de nueva embajada China

Los expresidentes de la República, Leonel Fernández e Hipólito Mejía coincidieron en la inauguración de la nueva embajada de la República Popular China en el país e incluso intercambiaron palabras.Desde la llegada de ambos a la inauguración del nuevo edificio que albergará la embajada China, conversaron en algunos momentos, siempre con la presencia del embajador Zhang Run, quien se situó en medio de los dos.Leonel e Hipólito estuvieron al lado del embajador chino al momento del corte de la cinta que dejó inaugurado la nueva casa de representación del país asiático.No obstante, una vez finalizado el corte, Fernández se retiró del lugar, mientras que Mejía se quedó hasta el final del coctel que posteriormente ofreció la embajada.El nuevo edificio de la embajada China tiene 10 pisos y está situado en el sector Piantini en el Distrito Nacional.En agosto de 2018 Hipólito Mejía, envió una carta a Leonel Fernández donde cuestionó la procedencia de los fondos de Funglode.“Ese asombro se debe, en gran medida, a la incongruencia entre la exuberancia de la sede de esa institución privada y los altos niveles de pobreza y desigualdad que marcan la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Por eso, muchas de esas personalidades me han expresado que la sede de esa institución es más ostentosa que la de fundaciones en países altamente desarrollados”, escribió Mejía en una carta dirigida a Fernández.Tiempo más tarde, Fernández se refirió al tema y dijo que los fondos que recibía esa institución en ese momento provenían de apoyo del sector privado y no de actos ilícitos.Además, resaltó que la diferencia entre Mejía y él, es que logró diversas donaciones gracias al prestigio internacional que la empresa adquirió durante su gestión de gobierno."La diferencia entre él y yo, es que él creo una fundación con su nombre y esa no ha logrado hacer absolutamente nada. Yo hago una, hace 20 años, que ya hoy en día es reconocida internacionalmente como la de mayor prestigio y realizaciones en Centroamérica y el Caribe", dijo Fernández.