Diputados rechazan que Gobierno no entregue canastas, regalos y bonos navideños

– Diputados de distintas bancadas rechazaron este jueves la decisión del Ministerio de Administración Pública que ordenó a las diferentes instituciones públicas que se abstengan de realizar procesos de compras por concepto de bonos navideños, canastas y artículos con fines de obsequios al personal y relacionados para el año 2020.

SANTO DOMINGO.

El vocero de los diputados del Partido Reformista, Máximo Castro, lamentó que durante los discursos se habla de combatir la pobreza, sin embargo, en las acciones no cumplen con esa promesa.

“El que no tiene miseria siempre hace propuesta que afectan la mayoría, la gente pobre que esperan un bonito, que esperan una canastica, yo no sé cómo es que aquí se quiere combatir la pobreza” expresó Máximo Castro.

La legisladora por el PRD Fiordaliza Peguero, también se refirió al tema.

“Cuando uno tiene la comida en mi casa a mi no me afecta que el Estado tome esa medida porque la cena de mi familia está segura, pero que pena no pensar en la gente que nos llevaron a estar en la posición en que hoy estamos” dijo Peguero.

Como forma de mitigar los efectos presupuestarios, el MAP emitió mediante resolución 163-2020 y de carácter general, y las excepciones solo podrán ser autorizadas por el presidente de la República.