ADP en Santiago dice no hay condiciones para iniciar año escolar en noviembre

No obstante, dice que no se oponen a empezar el 2 de noviembre y que van a impartir docencia con las herramientas que les pongan a manoEl presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge.El presidente local de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Jorge, aseguró que no están dadas las condiciones para iniciar el año escolar de manera virtual el próximo lunes 2 de noviembre.Jorge asegura que tanto la clase magisterial como el estudiantado no cuentan con un sistema adecuado de internet.Además, el gremialista dijo que a la fecha desde el Ministerio de Educación no han iniciado la capacitación de los profesores ni han definido la plataforma que será utilizada para impartir la docencia.“A eso se le agrega que a las familias tampoco las han preparado para ayudar a sus hijos a recibir las clases”, declaró.Sobre el uso de la radio y la televisión para impartir el pan de la enseñanza en los lugares donde no hay conexión a internet, Miguel Jorge sostiene que no hay una planificación para utilizar esos medios de comunicación.Desde la ADP aclararon que no se oponen a iniciar el año escolar en la fecha programada.“Nosotros vamos a realizar nuestro trabajo con las herramientas que nos pongan en las manos”, indicó Jorge.Sin embargo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago sugiere que el inicio del año escolar sea pospuesto hasta que puedan corregir las fallas que, según dicen, aún existen.