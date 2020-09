Más de 500 organizaciones nacionales e internacionales proponen al Dr. Ramón Arístides Madera Arias para presidir JCE.

El magistrado Ramón Arístides Madera Arias inscribe su candidatura para presidir la Junta central electoral con más 500 organizaciones que lo proponen ante el honorable Senado de la República como presidente de la Junta Central Electoral. Los proponentes, quienes de manera voluntaria se presentaron a ofrecerle un espaldarazo al magistrado Ramón Arístides Madera Arias por considerarle candidato idóneo para presidir el órgano electoral, porque además es independiente, responsable, honesto, imparcial, objetivo, transparente y sobre todo que tiene talente para no arrodillarse ante el poder, ni se deja influenciar de ningún sector económico, político o religioso.

Los postulantes consideran a Dr. Ramón Arístides Madera Arias en caso de ser designado presidente de la JCE, ganará la confianza del pueblo dominicano en la institución, se limpiará su imagen, enfrentará la cultura y los traumas que se producen en todos los procesos electorales, contribuirá con el fortalecimiento de la democracia y el sistema electoral; además adecentará a la JCE en todos los niveles, desmantelando la mafia organizada que existe durante décadas de años, que se dedican a la suplantación de identidades, para otorgarle cedula de identidad y electoral a narcotraficantes deportados, miembros del crimen organizado y a personas vinculadas actividades criminales; que entre otro cosas dicha organización mafiosa muchas veces despojan de herencias a cientos de personas a los cuales les corresponde una fortuna millonaria; procediendo al mecanismo de arrancar del libro de registro del folio correspondiente a acta de nacimiento y sacar su identidad del sistema informático de la institución.

Entre las instituciones proponentes se encuentran más de 400 fundaciones y asociaciones sin fine de lucro, más de 50 sacerdotes y pastores evangélicos; más de 35 comunicadores y programas interactivos; mas 75 organizaciones; deportivas, académicas, culturales, campesinas, medioambientales, de servicios comunitarios, gremiales, clubisticos y una gran representación de la diáspora dominicana en Taiwán, Toronto, Montreal, Venezuela, Islas de las Antillas Menores y Estados Unidos de América, quienes consideran que su preocupación es para mejorar la calidad de la democracia, fortalecer el estado social y democrático de derecho, que la elecciones sean limpias, garantizar la integridad del registro civil para que no se le entreguen actas de nacimientos ni cedula de identidad de electoral dominicana de forma fraudulenta a extranjeros que no la hayan adquirido de conformidad a lo que establecen en la constitución y las leyes, motivo por el cual los proponentes son de parecer que todo eso es posible lograrlo con la designación del magistrado Ramón Arístides Madera Arias como presidente de la JCE.

Recuerdan los proponentes que el magistrado en el 2004, en plena campaña electoral reeleccionista enfrentó con vigor y sin desmayar a las personas que depositaron el RockAsh en Manzanillo, prohibió la importación de esos desechos tóxicos y sometió a la acción de la justica de todas las personas y funcionarios involucrados en ese proyecto; así como también arresto y sometió a la justicia a todos los funcionarios que quisieron aprovecharse del período electoral releccionista para invadir las áreas protegidas y para producir tumbas o talas de árboles sin los permisos correspondientes.

En ese mismo sentido, recordaron las acciones del magistrado ramón Madera Arias siendo procurador general adjunto de la República cuando actuó con plena independencia logrando durante su gestión terminar con el “festival de indultos” que favorecían a los criminales; hizo grandes investigaciones con resultados satisfactorios entre ellos el caso Paya, la muerte de Florian Felix, la Banda de Alex “el pelotero”, el secuestro de Baldera Gómez, desmanteló una banda de narcotraficantes existente en Puerto Plata procediendo someter a la justicia a 32 oficiales superiores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas dominicana que presuntamente tenían vínculos con mayor organización de narcotráfico de la región norte. También manifestaron los proponente que en su calidad de juez del Tribunal Superior Electoral el magistrado Ramón Arístides Madera Arias ha dado muestra de independencia, coraje, transparencia, imparcialidad, probidad, y que sus actuaciones son apegados al criterio de justica y con estricto respeto al ordenamiento jurídico, lo cual lo queda demostrado con los votos disidentes que ha emitido; favoreciendo o desfavoreciendo a todos los partidos políticos sin discriminación, donde ha enfrentado los criterios de la JCE y de sus colegas del TSE cada vez que por cualquier motivo tales como cobardía, genuflexión, pusilánime o timorato se han apartado del ordenamiento jurídico y de la justicia. Esos votos, disidente, han favorecido o no, tanto al PRD, PLD, PRSC, FP, PRM, PUVC como otras fuerzas políticas minoritarias, lo que confirma que el magistrado Ramón Arístides Madera Arias es un hombre independiente y que solo tiene compromisos con los intereses del pueblo dominicano y el fortalecimiento de la democracia.

Entre las instituciones que proponentes del magistrado Ramón Arístides Madera Arias se pueden citar; La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Unión Nacional de Asociaciones Sin Fines de Lucro, Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral Inc. (FUNDESI), Fundación Dominicana de Ciegos, Inc. (FUDCI), Fundación Internacional Educación y Desarrollo (FUNINTED), Fundación Iglesia para la Renovación de la Fe Cristiana, Fundación Centinela de la Frontera, Inc. Fundación Rescatados de Jesús, Fundación Amor Ecológico, LOVECO, Inc., Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral Inc. (FUNDESI), Fundación Puente de Misericordia, Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), Colegio de Abogados de la Republica Dominicana en la persona de su Presidente, Dr. Miguel Surun, Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (ADOFIC), Asociación de fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Representantes del Ministerio Publico de Montecristi encabezado por Mag. Yohanna Bejarán Álvarez, Colegio de Abogados de Dajabón, Universidad Central del Este extensión Montecristi, Caritas Arquidiocesana de Santo Domingo, Confraternidad de Iglesias Evangélicas, Montecristi, Confraternidad de Pastores de Iglesias Evangélicas del Municipio de Villa Vásquez, Concilio de Iglesias Cristianas Rehoboth Nacional e Internacional, Obispo Rev. Carlos Antonio Marte Álvarez, Presidente Nacional del Concilio de Iglesias Cristianas Rehoboth, Circulo de Locutores Dominicanos, Inc. (CLD), Ramón Núñez Ramírez, Periodista, Programa Cara a Cara debate político, Asociación de Montecristeños en Santo Domingo, Inc., Asociación de Productores Bananeros de Exportación de Montecristi, Inc. (ASEXBAM), Asociación de Comerciantes y Empresarios del Noroeste, Asociación de Ganaderos Santiago Rodríguez Inc. (AGASAR), Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas del Municipio de Guayubín, Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Madera (FETRACOM, Federación de Asociaciones de Productores Agrícolas Don Tomas Santana, Comisión Dominico – Europea sobre Discapacidad (CODED), Consejo para el Desarrollo de Manzanillo, Empresa de Transporte Publico y Privado Villa González, Santiago, S.R.L., Lic. Antonio Acosta, Primer Vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, Casa Cultural Dominicana USA, Canal América, Bronx, New York, Prensa y Comunidad (PRENCO), Dominicanos en Toronto, Dominicanos residentes en Venezuela, Servicio de Educación Básica, Inc., Bronx, New York , Asociación de Montecristeños Residentes en Estados Unidos (AMORE). Domestic Business Corporation MBQ CORP., Bronx, New York entre muchas otras.