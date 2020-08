Roberto Fulcar denuncia autoridades salientes no dejaron preparado el inicio del año escolar

El ministro declaró que no se encontraron libros ni adecuación curricular





El ministro de Educación Roberto Fulcar declaró este lunes al tomar posesión en el cargo que no encontró nada para el inicio del año escolar 2020-2021 que hayan dejado las autoridades salientes: "No encontramos nada para el inicio del año escolar", dijo.





Cuando se le cuestionó sobre a qué hace referencia dijo "no hay libros, lo que quiero decir es que no se ha hecho la adecuación curricular, lo que quiero decir es que no estaba preparado el año escolar 2020-2021".





El ministro expresó que a pesar de la situación, el Gobierno de Luis Abinader, dará a conocer el próximo jueves en la tarde un plan de educación para el inicio del año escolar 2020-2021





El nuevo ministro de Educación Roberto Fulcar asume en estos momentos en la sede de la cartera.





El ministro ha anunciado que tiene un plan a corto plazo para el reinicio de las claves a nivel nacional, se espera que profundice en su estrategia luego del discurso del presidente Luis Abinader este 16 de agosto.





Abinader dijo que todos los estudiantes "dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su formación independientemente de cómo sea la evolución de la pandemia y su nivel económico".