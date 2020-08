No hemos parado de llorar de la emoción”, dicen madres de niños recibirán trasplantes hepáticos cubiertos por el SNS “

Santo Domingo. - Aún con sus voces entrecortadas por el llanto, las madres de dos niños que requieren trasplante hepático narran la emoción que sintieron al recibir la llamada del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, para informarles que el presidente Luis Abinader dispuso cubrir la totalidad de los gastos para las cirugías de sus hijos.

Se trata de dos niños de año y medio de edad, de ambos sexos, quienes ameritan con carácter de urgencia una cirugía de trasplante hepático pediátrico con donante vivo relacionado, debido a diagnóstico de Atresia de Vías Biliares, asociadas a hepatitis neonatal.

Este procedimiento no se realiza en el país y el costo aproximado es de cien mil dólares, 200 mil ambos casos.

“Al darme el diagnóstico, cuando la niña tenía solo tres meses, los médicos me dijeron que era imposible recaudar el dinero necesario, que la niña no sobreviviría”, afirma Yaniris Mora, quien de inmediato asegura les contestó que para Dios nada es imposible y que no iba a llorar a menos que viera su hija en un ataúd.

Explica que ha sido más de un año de ardua lucha, en el que ha pedido dinero en autobuses públicos, ha ido a decenas de programas y tocado las puertas de cientos de funcionarios.

Mora explica que no puede trabajar por el cuidado de la niña, quien justo está ingresada en el hospital Robert Reíd Cabral, y tiene otra hija de cuatro años. Su esposo, quien será el donante, quedó desempleado por la pandemia y actualmente están muy endeudados por todos los análisis médicos, medicamentos y alimentación especial que requiere la bebé.

Pero no muy distinta es la historia que narra la joven madre Giselle Torres, quien asegura ella y Yaniris ya son hermanas de batalla, librando juntas esta lucha por preservar las vidas de sus hijos.

Giselle cuenta que “rompió a llorar” cuando recibió la llamada del doctor Lama, asegura estar feliz y esperanzada ya que explica no duerme por la incomodidad del niño y esperando en cualquier momento ocurra lo peor. “Ahora es que hablo un poco, yo no había parado de llorar de la emoción, esto no es fácil, solo el que vive esto lo entiende”, expresó.

Dijo que, al recibir el diagnóstico de su niño, le dijeron que se podía preparar para velarlo y respondió “usted se equivocó”, desde entonces no ha parado de luchar por la salud de su hijo.

Ella será la donante y asegura entre risas que solo el cirujano que hará el trasplante sabrá más que ella de la enfermedad, ya que se ha vuelto médico con todo lo que ha aprendido para el cuidado especial que requiere su niño.

Estas madres agradecen al presidente y vicepresidenta de la República, además al director del SNS, por reafirmar sus esperanzas, y a tantas personas que aseguran se han solidarizado, contribuyendo de manera económica y con oraciones para que sus niños continúen con vida.

El director del SNS, al conocer los casos, tramitó su solución a través de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Mario Lama afirmó que de inmediato el presidente Luis Abinader dispuso de los fondos necesarios y encargó al SNS del proceso, por lo que iniciaron los trámites para que lo antes posible los niños sean trasladados a Argentina donde se realizará el procedimiento quirúrgico.