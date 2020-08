Miriam Germán: «Yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie»

La procuradora general de la República, Miriam Germán, aseguró que no asumirá la función de jefa del Ministerio Público para tomar retaliaciones ni represalias y que impulsará el fortalecimiento del sistema judicial de la República Dominicana.





«Yo quiero que tengan la certeza es que yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie, que la aspiración principal mía es la justicia, pero una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas, nada de eso», dijo Germán a su llegada a la Procuraduría General de la República donde realizará el traspaso de mando con el saliente procurador, Jean Alain Rodríguez.





La magistrada dijo que aún no puede hablar de los proyectos que desarrollará en el Ministerio Público porque todavía no sabe lo que recibe de la Procuraduría General de la República.





«Es que yo no puedo adelantar de planes porque yo no he recibido lo que hay aquí, entonces mal se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas», dijo la exjueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).





Se recuerda que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, designó a Germán como procuradora general de la República, a la que exhortó y aseguró que actuará con total independencia política.





Al tomarle juramento de manera especial en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, Abinader se diri­gió a ella y a Yeni Berenice Reynoso, quien será procuradora adjunta, de forma contundente al reiterarles que solo tienen que cumplir con lo que manda la Constitución y que él no interferirá en ninguna decisión que se tome desde el Ministerio Público.





“Quiero decirles especial­mente a ustedes dos que a partir de hoy ustedes sólo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes; ustedes tienen total indepen­dencia de acción para sus funciones. Su guía solo será cumplir la Constitución y las leyes de la República Domi­nicana”, expresó Abinader al juramentar a Germán Brito y a Berenice Reynoso.





También se recuerda que en marzo del año pasado el exprocurador Jean Alain Rodríguez protagonizó un incidente con Germán, al cuestionarla sobre un anónimo enviado a su despacho que señalaba a la magistrada como amiga del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, acusado en el expediente de Odebrecht. Este hecho fue condenado por varios sectores de la sociedad, que lo calificaron como un atropello.





Germán estuvo acompañada del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y del exdirector general de Prisiones, Roberto Santana, además de una comitiva de colaboradores.