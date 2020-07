Castaños Guzmán: "Tengo que esperar el juicio de la historia"

Informó que hay que esperar un plazo de al menos 48 horas para poder culminar el conteo de la totalidad de los votosEl presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán.El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, expuso hoy que se siente bien con los resultados del pasado proceso electoral y dijo que la democracia saldrá fortalecida de un certamen que “no será olvidado nunca”.Preguntado sobre si se siente reivindicado por el éxito de las pasadas elecciones, que transcurrieron sin mayores contratiempos, Castaños Guzmán respondió que la historia lo juzgará.“La democracia salió fortalecida, eso es lo importante, no quién lo hizo. Me siento bien, la historia se escribirá, pero la escribirán otros, no yo, no puedo darme bombos yo mismo, simplemente tengo que esperar el juicio de la historia”, expresó.TE PUEDE INTERESAR

PRM y aliados van delanteros en conteo de votos para diputados de ultramar El presidente de la JCE expuso que hay que esperar un plazo de al menos 48 horas para poder culminar el conteo de la totalidad de los votos de las elecciones y que se están contando cifras pequeñas en el nivel congresual, por lo que hay que tener cuidado."No quiero adelantar nada, no sea que mis palabras sean una precipitación", apuntó.Afirmó, asimismo, que hasta el momento no se han producido impugnaciones en ninguna mesa de votación.Destacó el reconocimiento que han hecho los candidatos presidenciales al triunfo de Luis Abinader."Eso habla muy bien de ellos como seres humanos ", manifestó.El funcionario invitó a a la gente confiar en que el proceso electoral culminará certificando a los ganadores oportunamente y en que habrá "nuevas autoridades que se juramentaran el 16 de agosto".