Blogueros dominicanos reaccionan a publicación de VOGUE sobre playa con Basura en RD

Santo Domingo.- Estrellas y Redes realizó un panel con el tema principal, la reciente publicación de la revista británica VOGUE, sobre la exposición que ha causado un descontento a nivel nacional, de una de las playas de la zona turística de Samaná con basura.





Con la participación de María Isabel Contreras (MochileraporelMundo), Joan Wallace (Nicetumeetyou) y Gary de Arriba (Andariegodo), en un conversatorio moderado por Arianny Santana (Modasosoteniblerd).













Los blogueros expresaron sus diferentes puntos de vista, criticando la selección de la revista de la fotografía de Republica Dominicana.





Gary: " Tome muy mal la publicación porque es contraproducente y es un atentado en contra del turismo de nuestro país. El llamado de la revista no era medioambiental, porque si lo fuera, hasta lo aplaudo. No era ni el momento, ni el medio, ni el contexto. Los activistas ambientales deben saber medir cuando una accion o fotografía ayuda o perjudica. El país salió de una crisis turística con las intoxicaciones de algunos extrajeros que trajo una campaña de desinformación tremenda, tenemos el Coronavirus y ahora que estamos intentando revivir el turismo, ya que el sistema turístico está gateando, se envía una foto a más de 4.2 millones de seguidores de una página, para que vean lo más feo de RD, pensando que esto está concientizando y no lo es. Los Que siguen la revista no son los que se deben concientizar. Está totalmente fuera de contexto y para llamar la atención".





María Isabel: "Entiendo que hay una problemática en nuestro país y en el mundo entero, con relación al plástico y al mal uso que se le da, pero también es una realidad que la fotografía publicada no nos representa como Republica Dominicana y está fuera de contexto".





Joan Wallace: "pienso que las críticas sociales y medioambientales son super importantes, pero debemos tener en cuenta la forma y los lugares donde hacemos esa crítica y más en una revista de ese tipo. Soy Dominicano y estoy conciente del problema de basura en nuestro país al igual que otros países. Aplaudo la intención de la fotógrafa Carmen Danae, pero fue un total fracaso.

































