Un fallo de seguridad de WhatsApp puede filtrar tu número de teléfono en el buscador de Google

Para encontrar los números hay que teclear en el buscador de Google el texto: site: wa.me, apareciendo miles de resultados que contienen números de móviles de personas reales de casi todo el mundo. También es posible buscar los números que provienen de un país particular añadiendo el prefijo del estado entre comillas después del texto, por ejemplo, site:wa.me "+1"'. Según el investigador, de esta forma ha descubierto al menos 300.000 números filtrados.

You will end up with thousands of @WhatsApp Numbers that I guess shouldn't be publicly available. Wonder if @Whatsapp will fix this or its kept like this on purpose?