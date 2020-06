Mastercard impulsa experiencias de compra en línea más rápidas y sin interrupciones para los clientes de Amazon

Cada vez más comercios alrededor del mundo adoptan la tokenization, eliminando la necesidad de actualizar las credenciales de las tarjetas manualmente y proporcionando más tranquilidad al momento de hacer el pago





el súper mercado, pedidos de comida, artículos para el hogar, ropa y entretenimiento; mientras tanto los comercios están enfocados en proporcionar una experiencia de compra cada vez más fluida. Hoy Mastercard anuncia que los clientes de Amazon en 12 países a lo largo de los Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente y Europa contarán con las credenciales de sus tarjetas registradas con tokenización. Al reemplazar el número de la tarjeta física con un token, la información de pago en cada transacción es única y podrá ser usada únicamente por el comercio que la solicitó. Amazon empezará a utilizar la tokenización de Mastercard para sus transacciones durante este 2020.





El auge del comercio electrónico significa que cada vez más consumidores guardan y administran los datos de su tarjeta en varios sitios web. Amazon y muchas otras compañías a nivel mundial, utilizan la tecnología de tokenización de Mastercard para garantizar que las tarjetas que lo consumidores almacenan se mantengan actualizadas. A diferencia de las tarjetas físicas, los tokens no caducan, cuando los consumidores reciben una nueva tarjeta física de su banco, sus credenciales se actualizan automáticamente, lo que elimina la molestia de volver a ingresar los números de su tarjeta, y así eliminar interrupciones al completar sus compras.





La tokenización permite una experiencia de usuario inmejorable al crear señales visuales que muestran la ilustración conocida de la tarjeta, lo cual proporciona confianza en el consumidor para elegir el método de pago. A medida que Mastercard pone a disposición de cada usuario la ilustración de cada tarjeta, ayuda a los consumidores a elegir su método de pago preferido de manera más eficiente y aumenta la probabilidad de completar la compra. Según una investigación de Mastercard y Kantar, es probable que el 80% de los titulares de tarjetas completen una compra cuando se les muestra la imagen específica de su tarjeta de crédito1.





2020 ha visto como los consumidores alrededor del mundo han acelerado el paso a los pagos digitales , lo que hace que sea más importante que nunca que las plataformas de comercio electrónico hagan que la experiencia de pago sea simple y conveniente. El Servicio de Habilitación Digital de Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service - MDES) proporciona la base para una experiencia sin fricciones, eliminando la frustración de administrar la información de la tarjeta y reduciendo el abandono del carrito de compras.





“El cambio de comportamiento que estamos viendo se ha acelerado en los últimos meses, pero es parte de nuestro trabajo crear la infraestructura y el ecosistema de socios, para los consumidores con conocimientos digitales y las empresas con visión a futuro como Amazon”, comentó Jorn Lambert, vicepresidente ejecutivo de Soluciones Digitales de Mastercard. El trabajo de Mastercard con Amazon y otras empresas es un testimonio de la fortaleza de nuestro bien establecido paquete de productos digitales: creamos una ruta que mejora la experiencia de compra del consumidor y aumenta las tasas de aprobación”.





MDES se encuentra operando con más de 2,600 emisores y 1,200 solicitantes de tokens alrededor del mundo, la tokenización de las tarjetas archivadas en los comercios se está acelerando a medida que continuamos agregando jugadores globales como Amazon para ofrecer esta solución a escala. Amazon está adoptando los tokens de Mastercard en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, Francia, Alemania, Italia, México, Países Bajos, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos; los consumidores que compren en las tiendas virtuales de Amazon que sirven a estos países experimentarán los beneficios de la tokenización.





Nota para los editores

1 Estudio en línea de Mastercard realizado por Kantar y llevado a cabo entre el 30 de agosto y el 20 de septiembre de 2019. Todos los participantes estadounidenses en el estudio tienen entre 18 y 100 años de edad, compran en línea regularmente (más de 3 veces en los últimos seis meses), tienen una tarjeta de crédito o débito Mastercard del Bank of América, Barclays, Capital One, Chase, Citi, Fifth Third, Huntington, KeyBank, Santander o SunTrust, y eligen pagar como invitado o con una tarjeta almacenada al menos parte del tiempo.





