Margarita anuncia licencia para ir a las calles por candidatura a la vicepresidencia

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, anunció este lunes a través de su cuenta de Twitter que se ausentará “temporalmente” de sus funciones en el Gabinete Social para salir a las calles a realizar su campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del cinco de julio.





Margarita es compañera de boleta de Gonzalo Castillo en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).





“Las calles me llaman a estar presente. Por eso, desde hoy estaré ausente temporalmente de mis funciones como Coordinadora del Gabinete social para realizar actividades propias de mi condición de candidata en horario laboral, en cumplimiento de la Ley de Función Pública”, expresó Cedeño en la red social.





Esta decisión de la vicepresidenta se produce luego de que varios partidos de oposición denunciaran que esta se encontraba haciendo campaña sin tomar una licencia en sus funciones públicas, en violación de la ley antes mencionada.





“En mi ejercicio como funcionaria pública, al igual que en mi vida privada, siempre me he comportado con el mayor apego a las leyes, la ética y la moral, un atributo que no todos pueden mostrar”, agregó la candidata al mismo puesto.





Cedeño añadió que toma su licencia luego de cumplir su responsabilidad como funcionaria pública para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y que va a las calles con distanciamiento social, pero con el mismo compromiso y “amor” de siempre.





“El país quiere seguir por senderos de progreso y bienestar para todos y todas y así lo confirmará el próximo 5 de julio. Como dice el próximo Presidente @Gonzalo2020RD ¡Vamo’ Arriba, a trabajar por más oportunidades para todos y todas! Seguiremos Progresando con Solidaridad”, posteó Cedeño.