GONZALO CASTILLO ASEGURA QUE TRABAJARÁ CON LOS SECTORES EMPRESARIALES Y PRODUCTIVOS PARA GENERAR MÁS BIENESTAR, EMPLEOS Y OPORTUNIDADES

SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, participó este martes en el “Encuentro con Candidatos Presidenciales 2020” , que coordina el Consejo Nacional de la Empresa Privada ( CONEP ), a quienes les presentó su P ropuesta de G obierno que incluye trabajar de la mano junto a los empresarios para reactivar la economía del país y crear más fuentes de empleos , “porque no hay nada que yo pueda lograr sin la participación de ustedes”.





“En este escenario están los protagonistas que tienen que ayudarme cuando yo sea P residente para continuar construyendo ese país de oportunidades y esperanza para todos los dominicanos . Como P residente tenemos que trabajar con los sectores empresariales y productivos de nuestro país para generar las riquezas, empleos y oportunidades. Yo he hablado en diferentes foros empresariales y aquí lo repito que , el 50 por ciento de mi gestión como P residente lo voy a dedicar para trabajar directamente con los sectores empresariales y productivos, que no vamos a tener intermediarios, vamos a trabajar directo y de esa manera vamos agilizar todo”, expresó Castillo.





Al dar las g racias al CONEP por darle la oportunidad de compartir en este encuentro su P ropuesta de Gobierno , Gonzalo Castillo expuso que el Estado y los sectores productivos deben trabajar unidos para que el país salga de la crisis del COVID-19 , y contin uar avanzando por los mejores intereses de la nación .





“Yo lo que quiero es que los sectores productivos y empresariales generen más riquezas para ellos mismos, y al hacerlo estarán generando riquezas para toda la República Dominicana, porque al fin y al cabo , el g obierno es socio de ustedes. Si ustedes crecen se genera más riquezas y el Estado recibirá más ingresos, y con más ingreso s, se puede invertir en infraestructuras, en el sistema educativo, en salud y en todo lo necesario, y así vamos a generar más oportunidades para los empresarios, para los sectores productivos. No hay nada que yo pueda lograr solo sino cuento con la participación de todos ustedes ”, expuso.





En ese sentido, el candidato presidencial destacó que tiene un compromiso con los sectores productivos en cuanto a la eficiencia y la eficacia para poder invertir. “ Yo tengo que darles a ustedes las garantías necesarias para que ustedes puedan invertir . Y o pienso que hay que ser muy valiente para invertir, para pagar cada mes los anticipos, la T S S , el I TBIS , la nómina, pagar préstamos a los bancos, y por eso yo los comprendo a todos ustedes. Juntos tenemos un reto, pero en este per í odo, yo voy a heredar un país co n una situaci ó n económica muy crítica, y to d o esto amerita más unión , por eso debemos trabajar de la mano ” .





Asimismo, Castillo dijo que el C onsejo de C ompetitividad será una herramienta fundamental para ellos elim in ar todo tipo de inconveniente s y poder tener un sistema empresarial y productivo eficiente y eficaz, y así poder competi r con otras naciones .





“ Yo quiero ser P residente para continuar construyendo ese país de oportunidades. Yo sé que cada sector tiene sus inquietudes, pero tenemos que sentarnos a hablar, ponernos de acuerdo y establecer una relación ganar-ganar para el sector productivo y el pueblo dominicano ”, dijo .





En el encuentro , Castillo respondió preguntas e inquietudes d e los empresarios, entre ellas su transición del sector privado al público, y a la que el candidato presidencial respondió “ fue un tanto difícil porque es totalmente diferente. En el sector privado tomamos decisiones, la implementamos y vamos arriba como dice mi slogan, pero en el sector público hay fondos públicos, hay leyes que rigen muchas cosas que uno quiere hacer , podemos ser ágil tomando decisiones, pero hay una burocracia que hay que cumplir” , sostuvo.





En el encuentro, el presidente del CONEP , Pedro Brache , le dio la bienvenida a Gonzalo Castillo y le agradeció por aceptar la invitación de participar en el mismo, y a la vez, que le expresó que, en los más de 57 años de existencia de est a institución , han procurado ser un ente de equilibrio y ecuanimidad, y por eso realiza n este tipo de conversatorio .