Candidato a diputado Ysrael Abreu dice impulsará reforma al sistema de salud al llegar al congreso

Sostiene que el acceso a la salud es un bien colectivo en favor de todos

Santo Domingo, R.D.-El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, Ysrael Abreu planteó la necesidad de una revisión en el sistema de salud del país para mejorar y readecuar aspectos fundamentales en ese renglón.

Sostuvo que el acceso a servicios de salud de calidad no debe ser un “negocio o un beneficio pecuniario”, sino un bien fundamental y colectivo en favor de todos los dominicanos.

“Sin salud no se puede realizar ninguna actividad humana, hoy entendemos mucho más la importancia de eso, reconocer que nuestro sistema de salud hay que revisarlo y para eso debe trabajarse a fondo, voy a ser un abanderado de la revisión de todo lo que es la administración de riesgos de salud, de las AFP y seguros de riesgos laborales, en sentido general partiendo por la premisa de que la salud no debe ser un negocio, si bien es cierto que pueden participar los prestadores de esos servicios, no menos cierto es que el fin ulterior de todo este engranaje debe ser garantizar que todos puedan acceder a la salud”, declaró Abreu al ser entrevistado en el programa “De Extremo a Extremo”, del Grupo de Medios Telemicro, por los comunicadores Michael Miguel Holguin, Hary Ramírez, Caroline Aquino, NahionyReyes y Jessica Pereiyra.

Asimismo, consideró que la Ley de Educación tiene que ser revisada en relación al sector privado, estableciendo un criterio de igualdad en la calidad educativa.

De igual manera, Ysrael Abreu, quien es experto de finanzas, impuestos, defensa y seguridad sostuvo que la inseguridad ciudadana es otra de las áreas que los dominicanos exigen sea solucionada, por lo cual impulsará desde el congreso una revisión y modificación de las legislaciones referentes al tema.

Dijo que decidió aspirar a diputado para representar y viabilizar soluciones a las problemáticas que tienen los habitantes de la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, y además impulsar las iniciativas legislativas que requiere el país en los aspectos fundamentales de la vida nacional, por lo que invitó a los munícipes de esa demarcación a votar en la casilla #4 en las elecciones del próximo 5 de julio.

“Con el apoyo claro y firme del presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, quien es un reconocido propulsor de la juventud decidí aspirar porque definitivamente la política necesita de personas con la conciencia ciudadana para darle valor y seguimiento a los temas que tienen la importancia, que necesita la gente, como es el lema del PRD, primero la gente, tengo mucho que aportar en todo el orden y la vocación de ayudar”, manifestó.

Explicó también que los efectos del aumento en la tasa de cambio del dólar a raíz de la pandemia, afectan el precio de la mayoría de productos de la canasta básica familiar por el incremento de los combustibles, por lo que recomendó a la población reducir el consumo de alimentos importados.

Asimismo, agregó que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y demás autoridades financieras han mostrado pericia en el manejo del tipo de cambio y la tasa del dólar, ante el impacto negativo en términos económicos generados por el Covid-19.