Candidato a diputado Ulises Santana afirma "falta de educación es causante de la mayoría de los males de la sociedad"

Santo Domingo,R.D.-El candidato a Diputado de la Coalición de Partidos encabezada por el PLD por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Ulises Santana aseguró hoy que los bajos niveles de nuestra educación es el responsable de la mayoría de los males que afectan a la sociedad dominicana.





En comparecencia a un medio de la capital, el aspirante a diputado dijo que mientras no haya un combate frontal para educar al pueblo, no será posible controlar, ni eliminar los altos niveles de corrupción, así como la violencia intrafamiliar que llega hasta los femenicidios y la delincuencia en todos los niveles.





Santana, sostuvo que según los estudios hechos por instituciones internacionales de alto prestigio, el país ha quedado muy mal parado, ocupando lugares que no se corresponden con la gran inversión del país en el ámbito de la educación, que asciende al 4% del PIB, que aparentemente dicha inversión no está bien dirigida, puesto que no llena los cometidos deseados.





Dijo que se hace necesaria la revisión de la curricula estudiantil y un análisis de la aplicación de esos recursos, para determinar dónde están las fallas del sistema, puesto que, conforme los diseños estratégicos para la mejoría de la educación parecería que en algo hemos fallado y estamos a tiempo de corregirlo para superar nuestras falencias y colocarnos en un lugar más exclusivo en el ámbito de la educación dominicana.





De igual modo, consideró que los altos niveles de delincuencia que se exhibe en el país, lo cual afecta a todos los miembros de la sociedad, solo se puede combatir con más educación, en razón de que los pueblos bien educados está demostrado que dejan de ser víctimas de delincuencia y todo lo que eso arrastra. De ahí que, dentro de la propuesta de su agenda legislativa presenta la necesidad de presentar una ley, que a partir de los recursos que aporta el PIB a la educación se contemple la educación obligatoria gratuita para nuestros jóvenes y adolescentes hasta los 15 años de edad, donde el Estado garantice su preparación y los padres que incumplan con su responsabilidad sean sancionados.





Agregó que está proponiendo la creación por Ley de Academias de Música y Arte en todo el país, para el rescate de jóvenes talentos para evitar que estos por falta de ayuda caigan como víctimas de la delincuencia y males que estas acarrean.