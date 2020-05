Pedro Botello dice recibe amenazas de muerte por buscar liberación 30% de los fondos de las AFP

El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Romana, Pedro Botello, reveló este martes que recibe amenazas de muerte y que su familia está siendo intimidada, por el hecho de estar buscando que se les otorgué el 30% de las fondos de las AFP a los trabajadores.

Botello, quien encabeza la lucha en el Congreso para que se liberen los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores para que puedan hacer frente a la situación del COVID-19, hizo la denuncia a través de su cuenta en la red social Twitter.

“He sido amenazado de muerte, mi familia está siendo intimidada y ayer bloquearon mi página de Facebook, pero no me van a callar, acuño las palabras de José Francisco Peña Gómez, cuando dijo: “Porque si me topan la República Dominicana cojera fuego por los cuatro costados» 1/3”, expresó.

Señaló que eso es lo que puede ocurrir cuando se defienden los intereses de la población y que 4 millones de dominicanos le apoyan.

Además, anunció que a partir de las 9:00 de la noche de hoy estaría ofreciendo una rueda de prensa en las redes sociales y varios canales de televisión, en cobertura nacional, para dar detalles sobre las amenazas e intimidaciones que ha recibido para que abandone el proyecto.