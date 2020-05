GONZALO CASTILLO ENTREGA RD$3 MILLONES A JÓVENES EMPRENDEDORES QUE PRODUCEN MATERIALES PARA ENFRENTAR ELCORONAVIRUS

Sostuvo que el objetivo es apoyar el talento dominicano que está colaborando en medio de esta pandemia.









SANTO DOMINGO. – Con la intención de estimular el e mprendimiento , el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, entregó la suma de 3 millones de pesos a un grupo de jóvenes para ayudarlos en la fabricación de un respirador artificial y de materiales de protección contra el coronavirus , los cuales serán donados a las autoridades de salud para su posterior distribución en los hospitales .





Castillo manifestó que es importante respaldar a la juventud dominicana, y más aún, a aquellos emprendedores que de una u otra manera le aportan a la sociedad ante esta difícil situación del COVID-19. “A los 23 años, fundé mi primera empresa y sé lo importante que es tener una mano amiga y o una mano solidaria que te apoye en ese inicio de emprendedor como empresario ” , dijo .





El candidato presidencial sostuvo que el objetivo es apoyar el talento dominicano que está colaborando en medio de esta pandemia , y por eso, con esta ayuda económica , están respalda ndo a jóvenes emprendedores que confeccionan mascarillas reusables, trajes de protección para médicos, v i seras plásticas y fabrican tes de desinfectantes orgánicos.





También , apoyó económicamente para el desarrollo de un respirador artificial para ayudar a los pacientes con COVID-19 que presente n dificultad y ameriten el uso de este tipo de ventilador . Igualmente, realiz ó una donación a un grupo de jóvenes voluntarios para la adquisición de kits de alimentos para personas mayores de 70 años.





Castillo detalló que entre garon la ayuda económica a siguientes empresas : Jean Carlos Coste , la cual recibió RD$140,000 y deberá entregar 2,800 viseras ; MG Uniformes, recibió RD$240,000 y entregará 100 trajes de protección para médicos; Atlantic Nivaco , RD$230,000 y entregará 500 galones de desinfectante orgánico ; Estudiantes de Mecánica Industrial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ( INTEC ), obtuvieron RD$150, 000 y entregarán 1,400 mascarillas.





También, donó unos RD$120,000 a Industrial Rodríguez, y esta entregará 1,500 mascarillas reu tilizables ; Runtime recibió RD$150,000 para el prototipo del respirador artificial; JCL Lagares , obtuv o RD$100,000 para entregar 285 mascarillas reu tilizables ; la Asociación Ciudad Ovando recibió RD$370,000 para entregar 740 kit de comida que ellos mismos distribuirán a personas mayores de 70 años en la Ciudad Colonial . Mientras que Open Air recibió RD$1,500,000 y entregará 10 ,000 viseras.





Esta donación económica es parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus” que actualmente está ejecutando el candidato presidencial Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo dominicano ante esta difícil situación del COVID-19 .

Hablan los emprendedores

De su lado , Ángel Feliz González, de l a empresa Runtime explicó que, como institución especializada en tecnología de alto impacto, la misma está comprometid a en poner todo su empeño para ayudar a combatir el COVID19, y por eso, desarrolla un dispositivo autónomo capaz de ayudar a respirar a pacientes que presente n dificultad.

“Gracias a Gonzalo Castillo por este aporte. Seguiremos desarrollando prototipos funcionales de este dispositivo que podría ayudar a salvar cientos o miles de vidas , debido a que nuestro país no cuenta con suficientes aparatos médicos para cumplir esta función . C on el desarrollo de un dispositivo de bajo costo y alta eficiencia que pueda realizarla esperamos poder cubrir toda la necesidad que surja de este tipo de aparatos”, dijo .





María Alejandra Guerrero, de MG Uniformes explicó que se han dedicado a la indumentaria para servicios médicos y ahora por la pandemia, están creando trajes de protección para médicos.





En tanto, Carmen Elizabeth Reyes, de Industrial Rodríguez, explicó que están haciendo mascarillas reusables con una tela combinada de polyester con algodón, lo cual permite que se pueda lavar y planchar.





Mientras que Gabriel Soto, de Atlantic Nivaco , dijo que están produciendo un desinfectante natural, orgánico y libre de cualquier daño a la piel y al ser humano.





Cristian Lagares, de JC Lagares expresó que “he creado esta mascarilla de material de polipropileno de tres capas con el interior de fieltro para combatir lo que es el COVID-19”.





De igual manera, Jean Carlos Acosta, de Jean Carlos Coste expuso que decidieron iniciar este proyecto de viseras protectoras “en vista de que los doctores pueden convertirse en el mayor vector de transmisión”.





De su lado, Claudio Suárez, de la Asociación Nicolás de Ovando indicó que actualmente están trabajando con las personas mayores de 70 años con un operativo para entregarles los kits de comida.