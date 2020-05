GONZALO CASTILLO ENTREGA 90,000 MASCARILLAS EN PROVINCIAS DEL ESTE Y DEL CIBAO PARA AYUDAR A PREVENIR EL COVID-19

Realizó este sábado un recorrido por las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez .

ones

“Son mis orígenes y valores cristianos

que me inculcaron mis padres

los que me movilizan a actuar con un corazón solidario. No me voy quedar de brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan”, expresó Gonzalo Castillo

al realizar un recorrido por

las provincias

La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís,

María Trinidad Sánchez

, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez

.