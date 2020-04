El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recomendó a la población no salir de sus casas sin usar una mascarilla como medida preventiva ante brote de COVID-19 en el territorio nacional.“Utilice la mascarilla como si fuera una camisa. No salga sin su mascarilla”, apuntó el galeno mediante un video publicado en las redes sociales.“Utilícela (la mascarilla) como si fuera su propia camisa, como si fuera una prenda de vestir más, en este momento. No salga sin ella”, sostuvo Suero.Suero añadió que el Gobierno debe suplir de mascarillas a la población para que los ciudadanos las puedan usar como instrumento de protección contra coronavirus.