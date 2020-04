Un técnico del Minerd falleció por COVID-19 y nueve maestros están contagiados

SANTO DOMINGO.- Un técnico nacional del Ministerio de Educación murió por COVID-19 y nueve profesores contagiados, confirmó el ministro Antonio Peña Mirabal.





El ministro de Educación explicó que el fallecido corresponde al municipio San Francisco de Macorís. También informó que cinco colaboradores presentan síntomas y le hicieron las pruebas, pertenecen a esta localidad.





Por otro lado, el ministro de Educación dijo que espera no sea necesario que los centros educativos sean habilitados y convertidos en centros de aislamiento para personas con coronavirus en cada provincia.





¨Si me pregunta en mi opinión en particular, yo no estaría de acuerdo, esto no es una decisión del ministro en particular hay una comisión de alto nivel que está dirigiendo¨, afirmó al responde una pregunta de un televidente en la Entrevista Central de El Despertador.