Un millón de personas contagiadas con covid-19 en todo el mundo

A escala mundial, se han registrado más de 51.000 muertes, mientras que más de 208.000 personas se han recuperado de la enfermedad.El número total de infectados con coronavirus ha alcanzado este jueves el millón de casos en todo el mundo. Según las estadísticas oficiales recogidas por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), en el mundo se registran 1.002.159 positivos por SARS-CoV-2. De ellos, 51.485 contagiados han muerto y 208.949 se han recuperado.La mayor parte de los contagios se han registrado en EE.UU. (236.339 casos), Italia (115.242), España (110.238), Alemania (84.600), China (82.432), Francia (59.929) e Irán (50.468). En América Latina, Brasil sigue siendo el país que suma un mayor número de contagios, con 7.910 casos confirmados, seguido por Chile (3.404) y Ecuador (3.163).La mayor parte de las muertes se han producido en Italia y España, que acumulan 13.155 y 10.096 fallecidos, respectivamente, seguidos de EE.UU., con un total de 5.648 víctimas mortales. Entre tanto, en China, donde se inició el brote del nuevo coronavirus, ya solo quedan 2.545 casos activos después de que en el país se recuperaran 76.565 personas y otras 3.322 perdieran la vida.Alrededor de la mitad de la población mundial —unos 3.900 millones de personas— se encuentra en régimen de cuarentena en más de 90 naciones a petición de los gobiernos, en un esfuerzo por frenar la propagación del nuevo virus, que se registró por primera vez el pasado mes de diciembre en la ciudad china de Wuhan.Tras más de dos meses de confinamiento, Wuhan, donde se originó la pandemia mundial de covid-19, ha empezado a levantar las restricciones de la cuarentena tras una semana sin detectar ningún nuevo contagio.El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reveló este miércoles en una rueda de prensa que la cifra de muertes por la pandemia del covid-19 se duplicó la semana pasada. En la misma línea, explicó que en las últimas cinco semanas se ha registrado un crecimiento "casi exponencial" en el número de casos nuevos, llegando el coronavirus a casi todas las partes del mundo.Amenaza invisibleRobert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), afirmó que hasta un 25 % de los contagiados con el nuevo coronavirus podrían ser portadores asintomáticos.Los investigadores no saben cuántas personas están infectadas sin sentirse enfermas. Se estima que hasta un 18 % de los positivos en el crucero Diamond Princess nunca desarrollaron síntomas.En ese sentido, Gerardo Chowell Gerardo Chowell, epidemiólogo de la Universidad Estatal de Georgia que participó en el estudio, comentó a The New York Times que los pasajeros del crucero tienden a ser mayores y, por lo tanto, más propensos a desarrollar síntomas, con lo que estima que alrededor del 40 % de la población general podría infectarse sin mostrar signos de ello.Otra investigación sugiere que entre el 20 % y el 40 % de las transmisiones en China "ocurrieron antes de que aparecieran los síntomas", subraya uno de sus autores, el epidemiólogo Benjamin Cowling de la Universidad de Hong Kong.Por otro lado, en la línea con las declaraciones de Redfield, varios estudios han demostrado que las personas infectadas con el nuevo coronavirus son más contagiosas entre uno y tres días antes de que comiencen a mostrar síntomas, transmisión presintomática que no existió en caso de los coronavirus que causaron SARS y MERS.¿Hacia la recesión?El Departamento de Trabajo de EE.UU. ha informado que la semana pasada se registraron 6.648.000 nuevas solicitudes de paro en el país norteamericano en medio de la pandemia, lo que supone una subida récord en un período de siete días en la historia del país, según lo anunció este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter. Detalla que en las dos últimas semanas un total de 10 millones de estadounidenses han pedido el paro.Asimismo, este marzo ha registrado el mayor incremento de desempleados de cualquier mes de toda la serie histórica de España, con 302.365 nuevos parados, debido al parón económico provocado por la crisis. Esta cifra representa una subida porcentual del 9,3 %, según datos presentados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De este modo, el número de desempleados total se sitúa a finales de marzo en 3.548.312 personas, la más alta desde abril de 2017.Mientras todavía se desconoce cuánto tiempo se prolongará la crisis de covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el impacto económico para Europa "será severo".Para Europa, la pandemia de coronavirus ha sido "un golpe demoledor", escribió el economista del FMI, Poul Thomsen, en el blog del organismo que proporciona un análisis regional sobre los efectos del brote. "En las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto gubernamental representan aproximadamente un tercio de la producción", explicó el economista danés. Según sus estimaciones, cada mes de cierre traerá una caída adicional del 3 % en el PIB anual de estos países.Y esto —agregó Thomsen— es sin tener en cuenta "otras interrupciones y efectos secundarios para el resto de la economía". "Una profunda recesión europea este año es una conclusión inevitable", aseveró.