Largas filas por tarjeta solidaridad en Santiago

Santiago.-La población santiaguense en condiciones de vulnerabilidad comenzó a aglomerarse con largas filas frente a la gobernación provincial para tratar de ser favorecido con la tarjeta solidaridad.





Desde las 6: 30 de la mañana del miércoles, ciudadanos e barriadas y municipios que integran a provincia de Santiago acudieron hasta el local ubicado en la calle Del Sol a la espera de la ayuda gubernamental.





Desde hombres y mujeres en sillas de rueda, ancianos, algunos sin ningún tipo de protección llevan desde el lunes haciendo la fila desde la gobernación hasta la calle 30 de Marzo.





“Tengo ya dos días que vengo a la gobernación para buscar quedar inscrita para que me den una tarjeta solidaridad. Sin embargo casi siempre las puertas están cerradas o no nos reciben y no tengo siquiera para comer”, dijo Mercedes Rodríguez al hablar con reporteros de El Caribe.





Rodríguez, una mujer de aproximadamente 65 años de edad, dice que de esta ayuda dependerá que pueda comprar los alimentos y medicina que requiere para tratarse.





Desde la pasada semana la gobernación provincial inició la entrega de raciones de alimentos en algunas comunidades de este municipio y la provincia.





Otro grupo hizo filas en el local de Progresando con Solidaridad para la región Norte que está ubicado en la avenida Las Carreras, casi esquina Sabana Larga.





Sin embargo, aunque la puerta se ha mantenido abierta, los servicios no son ofrecidos.





Los santiaguenses esperan que sea cumplida la promesa del Gobierno Central de otorgar las tarjetas solidaridad que permita ser favorecidos con la ayuda de los cinco mil pesos que sería colocado.





En tanto, que las filas en algunos de los supermercados de Santiago están disminuyendo tras permanecer abarrotados durante los primeros dos días de esta semana.





No obstante, en el supermercado La Sirena de la calle Del Sol, las filas eran más largas, debido a que muchos de los habitantes de la zona norte y noroeste se trasladaron a esa zona tras cerrar un establecimiento que funcionaba en Colinas Mall.