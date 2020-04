En Los Ríos de Bahoruco la gente no respeta el toque de queda ni cuarentena

Temen que se desate un brote del virus por falta de cumplimiento a medidas oficiales





Las personas se aglomeran paga jugar sin cumplir con las recomendaciones.





En el municipio Los Ríos, de esta provincia, muchos pobladores siguen su vida como si no existiera la emergencia nacional por el COVID-19 y no respetan la cuarentena ni el toque de queda.





En franco desafío a las autoridades, gran parte de los lugareños se la pasan en las calles y el parque, jugando dinero y gallos en grupos sin atender al llamado de guardar distancia entre una persona y otra.





"Aquí en este municipio el toque de queda no ha servido para nada, o para muy poco, porque desde las cinco de la tarde, hora en que la gente debe replegarse a su casa, no lo hacen y se quedan recorriendo las calles hasta altas horas de la noche y la madrugada", informó un habitante que pidió reserva de su nombre.





Informó que las autoridades policiales y militares del municipio han sido “flojas” en hacer cumplir las disposiciones oficiales de cuarentena, pero además, dijo que no hay conciencia sobre la gravedad del problema, expresó.









Llamó a las autoridades a tomar las medidas de lugar o a hacer cumplir las existentes antes “de que sea demasiado tarde” y se infecte el municipio.





"Hasta donde sé todavía aquí no hay casos de coronavirus, aunque se habla de un positivo, pero eso no está claro porque se dice que sí y otros que no", indicó el informante.





Son comunes las escenas diarias de las personas llevando una vida como si nada en Los Ríos de Bahoruco, juntándose sin guardar distancia, refirió.