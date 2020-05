Dirigente de ADP propone promoción de estudiantes para salvar año escolar

MAO-. El dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Ángel Fernández, propuso al Consejo Nacional de Educación la promoción al siguiente grado de todos los estudiantes preuniversitarios.





Explicó que, según levantamiento realizado por el MINERD y por el gremio magisterial, para el 13 de marzo, cuando se entregaron los planteles educativos a la JCE se había agotado el 69 y 70 por ciento del contenido curricular del programa escolar





En base a esos datos, Fernández sostuvo que, lo que corresponde es que el Consejo Nacional de Educación vote una ordenanza promoviendo al grado siguiente a toda la matrícula escolar preuniversitaria .





En cuanto al contenido que se ha dado de manera no presencial, afirmó que no se puede contar porque no tiene ninguna efectividad , ya que no existen escuelas digitales.





Aseguró que produciéndose la promoción nacional se salva el año escolar porque se ha agotado el 70 por ciento del mismo; y no es conveniente llamar a las aulas a los estudiantes.





Explicó que en las primeras semanas del próximo año escolar se podrían tomar para impartir los temas pendientes.