Día del Trabajo es "laborable" y se cambia el feriado para el lunes

El Ministerio de Trabajo no hizo referencia sobre el estado de emergencia por el COVID-19La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 6 del mismo mes.El Ministerio de Trabajo informó que mañana viernes, uno de mayo y fecha en que celebra el Día del Trabajo, es laborable y se transfiere el feriado para el lunes 5 de mayo.Atendiendo al cumplimiento de la Ley 139-97, que establece la aplicación de los días feriados, el Ministerio comunicó que la clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 6 del mismo mes.En su comunicado, la institución no habló nada al respecto sobre el estado de emergencia que vive el país debido a la pandemia del COVID-19. Esto llevó a que el Gobierno ordenara el cierre de todos los comercios que no están dentro de la calificación de servicio esencial.Casi 51 mil empresas han realizado 84,802 solicitudes de suspensión de contratos laborales, afectando a 846,549 trabajadores. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, 633,715 trabajadores han sido aprobados en el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).