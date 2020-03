Una decisión oportuna...

Si por inobservancia de una parte de la oposición, que pareciese no entender las caóticas circunstancias en la que estamos y no nos unimos en el interés de hacer prevalecer los valores democráticos en tiempos de esta pandemia, veremos que en pocos días las fuerzas de los acontecimientos nos desbordarán y no será la oposición la que impondrá la agenda de solución a esta situación de orden institucional.