Franklin Romero da negativo en la prueba del coronavirus

Exige al presidente Danilo Medina adoptar medidas más eficientes en la provincia Duarte.

Santo Domingo.- Franklin Romero, actual diputado y candidato a senador por la provincia Duarte, reveló este lunes que dio negativo a la prueba del coronavirus a la que se sometió recientemente debido a que tuvo contactos con personas afectadas en su provincia, la que mayor cantidad de contagiados de este virus posee actualmente el país.

"Recibí los resultados de mi prueba COVID-19 en el día de ayer y son negativos. Me gustaría agradecer a todos por comunicarse y preocuparse, por nuestra salud, le exhorto a que se mantengan a salvo y tomen las medidas necesarias para ayudar a garantizar su bienestar" manifestó el dirigente político.

Romero sostuvo que se siente agradecido por la cantidad de personas que le manifestaron su solidaridad durante el tiempo que se mantuvo aislado esperando los resultados de la prueba, en la que dijo muchos oraron por su salud y la de los munícipes de su demarcación, ante el momento de angustia que vive la provincia Duarte.

"Estimados amigos y pueblo francomacorisano, hoy me dirijo a ustedes con el grato placer de informarles que he dado negativo a la prueba del Covid-19. Antes que nada quiero agradecer a todos y cada uno de los que han estado pendientes a nuestra salud, a los que han orado no solo por mí, sino, por todo nuestro pueblo en este momento de angustia que enfrentamos.

Estamos trabajando para que todo el que lo necesite pueda tener acceso a realizarse esta prueba de manera gratuita, fácil y rápida aún desde nuestros hogares, nuestra prioridad sigue siendo, el bienestar de todos ustedes.

Pero la felicidad no puede ser completa, porque mientras yo estoy resultando negativo en la prueba, miles de mis compueblanos de la provincia Duarte, no tiene acceso a la prueba" precisó el candidato a senador.

El legislador del PRM compartió un audiovisual en el que presenta el resultado de la prueba del coronavirus, que le fue realizado días atrás, en los cuales arrojó resultados negativos, lo que garantiza que no fue afectado con la pandemia del Coronavirus Covid-19.

En el referido vídeo, Romero, aprovechó para hacer una denuncia con relación al manejo que le han dado las autoridades de salud pública y otras instituciones gubernamentales a esta situación en la provincia Duarte.

Romero denunció la falta total de insumos para los diversos organismos y profesionales del servicio público, así como la falta de atención al gran número de ciudadanos que acuden por necesidad realizarse la prueba del coronavirus y no es atendido como corresponde.

Presidente a usted lo engañan.

Al hacer referencia al presidente de la República el candidato a senador le advirtió, "a usted lo están engañando, sus funcionarios no están haciendo el trabajo. A mi provincia no han llegado ninguno de los insumos necesarios, por lo que exigimos mejores atenciones y que lleguen los equipos y medicamentos, que se han prometido para la provincia Duarte".

El candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la provincia Duarte, exigió al mandatario prestar mayor atención a esa región y de forma especial esa provincia, “para que así no continúe muriendo tanta gente por la falta de atención y medicamentos que puedan contrarrestar este flagelo”.