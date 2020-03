Collado inaugura puente vehicular en el Caliche, Los Ríos.

Santo Domingo. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, inauguró el puente vehicular: “Puente del amor, Paseo de la Gracia de Dios”, en el sector El Caliche de Los Ríos, que enlazará a tres sectores.

Collado dejó habilitado el paso a miles de familias con esta obra que conecta a la comunidad con las principales avenidas del sector, que durante más de 16 años habían demandado esta intervención.

Durante su intervención, el ejecutivo de la capital dijo que se decidió limitar la inauguración a un breve y sencillo acto debido a que, aunque la obra representa una de sus más importantes promesas de gestión, de cara a la situación actual que se vive en el país y el mundo con la propagación del COVID-19, se están respetando los protocolos y medidas de lugar para limitar los riesgos de contagio.

“Hoy vine aquí unicamente a dejar este puente en funcionamiento y a entregar el resultado de mi compromiso con la comunidad. Prometí a Los Ríos que en el Caliche habría puente y aquí estamos, mejorando vidas, conectando avenidas, aportando calidad a la vida de las personas que por años no han sido escuchadas en esta comunidad. Me voy, pero me voy con la satisfacción del deber cumplido” expresó el alcalde Collado.

El alcance del diseño y construcción del puente vehicular incluyó: una losa de hormigón armado y una estructura metálica con una longitud de 24 metros, soportada por dos arcos en acero estructural; pedestales de arcos y zapatas de estribos apoyados en cuatro pilotes de hormigón.

Así mismo losas de aproches en hormigón armado, guardarruedas en hormigón armado, pintura epóxica de protección para todos los elementos de la estructura metálica, hormigón asfáltico en losa de puente, aproches y áreas conexas, seis postes metálicos con sus respectivas lámparas LED, reposición de aceras y contenes en entorno, escalera peatonal con baranda metálica y paisajismo.

Durante su intervención Collado recordó que cada una de las obras que prometió y cumplió en su administración, han sido posibles gracias al manejo racional y prudente de los recursos del cabildo.

Destacó que el Puente del Amor, Paseo de la Gracia de Dios elevará la dignidad de los residentes del sector, porque enlazará a tres sectores que antes estuvieron inaccesibles para los bomberos, ambulancias o cualquier otra emergencia.

Dijo que además del puente, ordenó la pavimentación de las calles aledañas, la pintura de las viviendas, y acondicionamiento de áreas verdes, porque se trata de elevar la calidad de vida y felicidad de la gente.

Reiteró que antes de concluir su gestión otras obras han sido entregadas recientemente a las comunidades porque su compromiso es llegar hasta el último día atendiendo las necesidades de la gente, que ha sido siempre lo más importante en la toma de decisiones de su actual gobierno municipal.

Entre estas obras se destaca la construcción de un centro comunal en Villa Juana, aceras y contenes en Palma Real de los Girasoles, Arroyo Hondo III y el sector La Feria, colectores y filtrantes en el sector Galá, reparación delalcantarillado en el barrio 27 de Febrero y solución de drenaje pluvial en los sectores 27 de Febrero, Los Cacicazgos y el Ensanche Piantini, entre otros.

El alcalde de la capital señaló que a pesar de las limitaciones económicas, se ha mejorado la infraestructura de muchos otros sectores entre los que mecionó el KM8 y 8 1/2, 30 de Mayo, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, Ensanche Kennedy, La Castellana, Ensanche Espaillat, Manganagua y otros, donde más de 100,000 personas que vivían sin calles, sin aceras, y en inundaciones hoy sienten que han sido escuchados tras 30 años de espera.

Las palabras de gratitud a nombre del sector estuvieron a cargo del presidente de la Junta de vecinos, Rafael Rodríguez. También estuvieron presentes miembros de la comunidad como Germania Castellano, Senovia Valenzuela, Jorge Ramírez, Evangelina Ramírez, así como directivos y regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional.