GONZALO CASTILLO PIDE A LA POBLACIÓN NO DEJARSE CONFUNDIR POR LA OPOSICIÓN, QUE NO QUIERE ELECCIONES PORQUE NO QUIERE QUE LE CUENTEN LOS VOTOS

SAN JOSÉ DE OCOA .– El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, hizo un llamado este martes a la población para que contribuya con el fortalecimiento de la democracia, y acuda a votar con determinación el 15 de marzo, y a la vez, pidió a todos los dominicanos que no se dejen confundir por la oposición que apuesta al caos y no quiere elecciones para que no le cuenten los votos.



Castillo sostuvo que respetar la Constitución significa que el pueblo dominicano pueda elegir libremente a sus representantes municipales en los próximos comicios municipales, y “que voten con más decisión, más alegría y con más esperanza por los candidatos a alcaldes, a directores distritales, regidores y vocales”.



Precisó que “la oposición no quiere elecciones el 15 de marzo porque no quiere que le cuenten los votos. La democracia significa que hay que dejar que el pueblo vote libremente y elija a sus autoridades. No quiero que se dejen confundir, vamos a luchar y a votar el 15 de marzo, vamos a votar en orden, tranquilamente y en paz”.



El candidato presidencial manifestó que la Junta Central Electoral ( JCE ), tiene que concluir estas elecciones y tiene que hacerlas más transparentes que nunca, y por eso fijó una nueva fecha y ha invitado a organismos internacionales de gran prestigio a participar en una rigurosa investigación sobre lo ocurrido; pero además les ha pedido que observen el nuevo proceso electoral.



Castillo destacó que el fundador y líder del PLD, el profesor Juan Bosch luchó toda su vida por la democracia del país, y para que haya elecciones libres y pacíficas; “él nos enseñó que debemos servir al partido para servir al pueblo, por eso, compañeros y compañeras, el PLD es el más grande y más popular partido de nuestro país, porque somos un partido que gobierna para todos”.





Informó que seguirá recorriendo cada rincón de la geografía nacional, predicando “la nueva política de la decencia y conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas, y les prometo que el 17 de mayo ganaremos la presidencia de la República para apoyar a todos los gobiernos locales”.



En ese sentido, Castillo dijo que la Campaña Gonzalo 2020 continuará arduamente trabajando y apoyando a los candidatos municipales del PLD y las fuerzas aliadas en las próximas semanas para obtener un triunfo contundente el próximo 15 de marzo.



El candidato se expresó en esos términos durante una “ Juntadera Con Gonzalo”, realizada en el Rancho Francisco, en San José de Ocoa , en apoyo a las aspiraciones de Milcíades Aneudy Ortiz, actual alcalde de esta localidad por el aliado Partido Revolucionario Dominicano y candidato a repetir en el mismo cargo.



En esta “ Juntadera con Gonzalo” participaron cientos personas de San José de Ocoa , incluyendo candidatos, dirigentes y miembros del PLD, de organizaciones comunitarias, religiosas, culturales, deportivas, gremiales, entre otras.



Las “ Juntaderas con Gonzalo” son espacios donde los ciudadanos comparten y dialogan con el candidato presidencial en un ambiente distendido e informal, mientras él está en la calle en apoyo a los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados.