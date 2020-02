GONZALO CASTILLO MOTIVA A MOVIMIENTOS DEL SECTOR EXTERNO A TRABAJAR ARDUAMENTE PARA GANAR LAS ELECCIONES DEL 15 DE MARZO Y EN MAYO

SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, encabezó est e martes , un acto de juramentación de más de 600 personas , miembros de 20 movimientos , que se integran al “ Sector Externo con Gonzalo ”, a quienes motivó para que unidos a él traba jen arduamente para ganar las elecciones del 15 de marzo y luego las de m ayo , y así poder continuar con el bienestar social y económico de todos los dominicanos.





E n una actividad celebrada en el salón de eventos Epic Center, Castillo les agradeció a todos por su respaldo , al tiempo de expresarles que ese gran partido que representa el PLD, unido a estos 20 movimientos constituy e una fuerza imbatible camino a la gran victoria peledeísta en las elecciones municipales en marzo y luego las presidenc iales en m ayo .





“ Quiero darles las gracias a estos 20 movimientos que se juramentan hoy. La verdad es que no me imagino una marcha caravana sin la presencia del Sector Externo; ustedes con su participación me llenan de energía para que cada mañana me levante y salga a las calles a conquistar el corazón de los dominicanos y dominicanas”, manifestó.





“Dicen que nuestra democracia está en crisis, que está en problema a raíz de lo sucedido el domingo, y yo quiero decirles que cuando una democracia está en crisis solo hay una solución, y eso es más democracia, por eso, tenemos que ir a votar en marzo 15 de manera ordenada, diciplina y con una vocación militante de ir a votar temprano para apuntalar el triunfo de todos nuestros candidatos municipales”, expresó.





Castillo dijo que la Campaña Gonzalo 2020 continuará arduamente trabajando y apoyando a los candidatos municipales del PLD y las fuerzas aliadas en las próximas cuatro semanas para obtener un gran triunfo.





En ese sentido , Castillo les hizo un llamado a los distintos movimientos para que no dejen de trabajar en las ca lles durante esta nueva etapa de campaña , porque “ trabajando y trabajando ” es la única forma de alcanzar el triunfo el 15 de marzo y el 17 de mayo.





“ Vamos a salir a las calles a trabajar y seguir conquistando los corazones de los dominicanos y las dominicanas para ganar las elecciones del 15 de marzo y luego las de mayo de manera contundente . Nuestro partido está más unido y más o perativo que nunca . A nuestros candidatos a cargos municipales quiero deci rles que como el PLD es una gran familia , nosotros seguire mos apoyándolos y trabajando in cansablemente para que en marzo obtengamos una vi ctoria contundente ”, precisó el candidato presidencial .





Durante el acto de juramentación , Cast illo dijo sentirse muy emociona do y orgulloso de todos estos movimientos , integrados en su mayoría por jóvenes , a quienes les reafirmó su comp romiso con el impulso de la juventud , y afirmó que en este nuevo cicl o político que se abre , ellos serán los prota gonistas en el diseño y constr ucción de nuevas ideas e iniciativas que les permitirán de sarrollar sus talentos y materializar sus sueños .





En ese sentido , e l candidato presidencial destacó que el país requiere un gobernante experimentado, con un perfil de éxito, y él tiene todas esas cualidades, y por eso, representa ese hombre de nuevas ideas que estará dedicado completamente a su pueblo para que en los próximos cuatro años continúe la prosperidad y el progreso en los hogares dominicanos.





En el acto acompañaron a Castillo , el coordinador del Sector Externo, Donald Guerrero , quien dijo que durante semanas han salido a las calles para apoyar a sus candidatos municipales, y por eso, el 15 de marzo saldrán disciplinadamente a votar por ellos para que ganen de manera contundente , y el 17 de mayo lo harán por Gonzalo Castillo .





“Es un gran orgullo poder confirmar hoy que, hemos sido capaces de registrar en la plataforma del Sector Externo 800 mil personas votantes para estas elecciones, y con ellos hemos convertido al Sector Externo en la tercera fuerza política más grande de la República Dominicana”, dijo.





De su lado, el coordinador Nacional de la Juventud, Johnny Pujo l s, destacó que estos 20 movimientos son una evidencia de que los dominicanos quieren que continúe la estabilidad en el país.





Los 20 movimientos aseguraron que trabajarán y apoyarán incansablemente a los candidatos municipales del PLD y partidos aliados, y para que Castillo sea el próximo presidente de la Republica, a partir del 16 de agosto, tras considerar que es el único que pueda dar continuidad a la grandiosa obra de gobierno del presidente Danilo Medina.





Los movimientos juramentados son: Independientes con Gonzalo; Renovación, Con Gonzalo 2020; Queremos; Fuerza G; El Pueblo Manda; Rolo Power ; Deportistas con Gonzalo; Nacional Balaguerista Auténtico y Juventud con Gonzalo.