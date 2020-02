Crisis electoral. Presidente JCE propone suspensión de votación con voto automatizado, partidos se oponen

Santo Domingo, República Dominicana.- El fracaso del sistema de votación con voto automatizado, que registró problemas para arrancar en el 80 por ciento de los centros de votación, ha motivado una reunión de emergencia del Pleno de la Junta Central Electoral en la mañana de hoy, en donde se encuentra el liderazgo de los partidos políticos del país.

Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno en la JCE, dijo que hasta el momento el voto automatizado logró funcionar en el 12 por ciento de los centros de votación, quedando sin definir el 80 por ciento.

Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, sugirió a los partidos políticos mantener las votaciones manuales, que se aplica en los municipios más apartados, que representan el 38 por ciento de los votantes, y suspender las votaciones automatizadas, que representa el 62 por ciento del total de votantes. Las organizaciones políticas han rechazado tan propuesta, de acuerdo con los datos recibidos por Acento. Ofrecer el resultado del conteo manual podría representar una indicación equivocada de los resultados globales electorales, han dicho algunos de los líderes políticos que están en la JCE.

“Estamos en medio de una crisis” dijo uno de los representantes de los observadores electorales, también representados en la JCE. “La situación a nivel nacional parece distinta”.

Se espera que en poco tiempo la Junta Central Electoral adopte una posición, luego de las consultas que realiza con su equipo de informática, sobre la continuidad o no de las elecciones en los 17 principales municipios del país, que es donde se aplica el voto automatizado. Se reportaron dificultades diversas con el voto automatizado. Lugares en donde no aparecen los datos ni candidatos de los partidos emergentes, y en municipios donde se hicieron alianzas del PRM con otros partidos, que no aparecen en las boletas electorales y no es posible votar por ellos.

Noticia en desarrollo….