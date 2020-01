Vicepresidencia y BIJRD celebran Semana de la Juventud con reconocidas personalidades

Del 27 al 31 de enero los usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD) podrán participar de charlas, paneles, conversaciones, encuentros y exposiciones





SANTO DOMINGO, 24 de enero 2020 .- Con un atractivo programa de actividades destinado a promover los derechos, deberes y realidades de los jóvenes, l a Vicepresidencia de la República y la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD) celebrarán la Semana de la Juventud, en la que reconocidos escritores, psicólogos, blogueros y emprendedores tratarán importantes temas para el sano desarrollo de esta población.

En la programación que se celebrará del 27 al 31 de enero, con motivo al Día Nacional de la Juventud, se impartirán conferencias, exposiciones, charlas y paneles. La jornada del primer día se iniciará a las 11:00 de la mañana con la exposición de dibujos “Reflejos”, a cargo de los estudiantes del Liceo Técnico Manuel del Cabral, quienes plasmaron a través de diferentes técnicas la visión que tienen sobre del mundo.

Al día siguiente, Paloma de la Cruz, conocida bloguera y emprendedora, tendrá una intervención en el encuentro “En Voz Alta”, organizado por la institución para estimular el hábito de la lectura en la niñez y juventud del país. La joven, quien recientemente publicó su primer libro titulado “El vuelo de mi vida”, hablará a las 11:00 de la mañana en la sala Mi Espacio sobre su experiencia con la lectura y su pasión por las letras.





Ese mismo día, a las 4:00 de la tarde, los jóvenes emprendedores Javier De León y Daniel de los Santos tendrán el conversatorio “Diseñando tu realidad”, donde expondrán sobre el poder que tiene el enfoque para alcanzar las metas personales y profesionales.





Mientras que el miércoles 29, a las 4:00 de la tarde, Nathalia Medina, conocida en el mundo de las redes como @thekeyitem, impartirá la charla “No te enredes en las redes”. Allí la creativa y emprendedora Nathalia explicará cómo hacer uso saludable y adecuado de las redes y cómo aprender a crear una marca personal.





Los jóvenes integrantes del programa educativo SOS tendrán el jueves 30 a las 10:00 de la mañana el panel “Alerta roja: cómo prevenir la violencia en el noviazgo”. Los lectores de la sala Mi espacio tendrán la oportunidad de saber los indicios que determinan cuándo una relación no es sana. En la tarde, a las 4:00, se llevará a cabo en el auditorio La Trinitaria de la biblioteca, localizada en la avenida doctor Delgado, equina Francia, el Cinefórum Get Out, de Jordan Peele, con el crítico de cine Joan Prats.





Como parte del cierre de la Semana de la Juventud, el viernes 31 a las 11:00 de la mañana, la psicóloga Ana Simó junto al doctor José Miguel Gómez ofrecerá orientación clara y precisa sobre los modelos de relaciones en pareja sanas y dará las herramientas necesarias para poner en práctica ante la aparición de conflictos. Esta última actividad se inscribe dentro de la estrategia El Real Cariño, una iniciativa de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, con el interés de promover relaciones sanas mediante el cuidado mutuo y el respeto.