Periodista Vargavila Riverón acusa de estafadores a compañía Atlántica Seguros

Dice empresa ha actuado con irresponsabilidad y dejadez ante daños a su vehículo tras accidente

Santo Domingo, R.D.-El periodista y presentador de televisión, Barga Riverón (Vargavila) tildó de “estafadores y tramposos” a la compañía aseguradora Atlántica Seguros, ya que no le ha respondido ante los daños ocasionados a su vehículo, tras sufrir un accidente de tránsito.

El comunicador dijo a este medio de forma indignada, que luego del suceso ocurrido la noche del 24 de octubre del pasado año en el sector Arroyo Hondo de la capital, en la jeepeta Lexus GX470, reportó el hecho y realizó una reclamación a la referida empresa aseguradora, quien procedió a trasladar el vehículo a un taller afiliado, pero que después de haber pasado alrededor de dos meses de distracción y argumentos baladíes, le comunicaron que no podían asumir la reparación alegando que lo que procedía era una liquidación total del mismo, pese a sufrir solo daños parciales.

Dijo que no pretendía reclamar públicamente el cumplimiento de esta obligación de la casa de Seguros Atlántica, pero que se vio en la obligación de hacer su denuncia ante los medios, para llamar la atención a los ejecutivos de la compañía, las autoridades y alertar a la población al momento de afiliarse a esta aseguradora.

“Decidimos hacer público este acto de irresponsabilidad, abuso y estafa cometido por Atlántica Seguros, porque nos sentimos indignados y engañados por la manera tramposa en que han actuado, tras este lamentable accidente que gracias a dios no me costó la vida, pero queremos que nos respondan y reparen el vehículo porque para eso pagamos una cuota obligatoria por concepto de póliza de seguro de vehículos de motor, de manera responsable y puntual, las autoridades de nuestro país no pueden permitir que estas empresas se roben de manera descarada lo que con tanto esfuerzo y trabajo logramos, ni permitir el desorden, deben ser la garantía del cumplimiento de los servicios que pagamos los ciudadanos”, expresó el destacado comunicador y conductor del programa de TV, “Frías y Calientes”.

Pidió la intervención de la Superintendencia de Seguros para hacer cumplir la Ley 146-02, sobre seguros en la República Dominicana, para resolver el caso y advirtió que se reserva el derecho a acudir por ante los tribunales para hacer valer sus derechos, como afiliado que ha pagado por un servicio de póliza con cobertura de reparaciones ante daños causados por accidentes de tránsito.