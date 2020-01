Irregularidades en el hospital Vinicio Calventi provocan destitución de su director

Por:Juan Daniel Metivier





El hospital de autogestión Vinicio Calventi, del municipio Los Alcarrizos, intervenido desde la tarde del miércoles de esta semana por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, se mantiene intervenido por las autoridades.





Antes de tomar la medida, el funcionario comprobó las denuncias de irregularidades hecha por una parte del personal de salud que labora en el centro asistencial y gremios sanitarios.





El hospital está en serios aprietos económicos, con una deuda acumulada de más de RD$400 millones.





El director del SNS removió de su cargo al director, Orlando Vargas Montero, y tomó posesión del centro asistencial, junto a la doctora Mirna Font-Frías, directora del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), y los directores de las distintas áreas que funcionan el nosocomio.





En una visita en horas de la noche de Rosa Chupany al hospital se encontró con el pasillo interior que comunica al área de Emergencia con los laboratorios, los consultorios y otras zonas de atenciones médicas, que estaba a oscuras por la falta de una bombilla que tiene un valor inferior a los RD$200.





Allí faltaba también medicamentos, materiales gastables, nebulizadores en la Emergencia y el servicio de tomografía estaba suspendido, porque era alquilado a un suplidor que dejó de ofrecerlo por una deuda.





A las 9:00 de la mañana de este jueves, políticos de la zona, encabezados por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la circunscripción número 5, Luis Ney Sánchez, estaban en la recepción del establecimiento de salud buscando hablar con las autoridades, porque les preocupa la situación del hospital.





Ellos son los comunitarios, a quiénes acusan de convertir al Vinicio Calventi en un centro de trabajo, donde cada director que asuma debe darle una cuota.





Luis Ney Sánchez, al centro, junto a políticos de la zona. ( DIARIO LIBRE/JOSÉ MIGUEL PEÑA)





“Este hospital se lo han comido, no los dirigentes políticos como se ha dicho, son los directores que vienen con su camarilla a desfalcarlo todo. Estamos aquí porque no queremos que se repita la historia, no queremos que venga un nuevo director a desfalcar al Calventi, sino a un nuevo director que entre en sintonía con lo que son los anhelos de la comunidad de Los Alcarrizos”, dijo Sánchez.





Las consultas médicas y los demás servicios se realizaron de manera normal, mientras tanto, un equipo de empleados del SNS investigan las nóminas y contratos de empleados, así como las deudas, del hospital que brinda asistencia a alrededor de 500 mil personas, incluyendo los 350 mil que habitan en Los Alcarrizos.





Rosa Chupany llegó a las 11:00 de la mañana al centro de salud. Font-Frías llegó dos horas antes. El director del SNS dijo que la medida busca garantizar el servicio de calidad para todos los pacientes y terminar con las constantes crisis que afectan al centro.





Rosa Chupany removió de su cargo a Orlando Vargas Montero, director del hospital, quien saludó la intervención por parte del SNS, por entender que es una decisión prudente.





Dijo que ya se empezó a reforzar el área de cuidados intensivo, se concluirá un bloque de quirófanos y adquirió el tomógrafo, para terminar con la renta del aparato.